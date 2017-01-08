“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يسيطر على مرتفع ضهر المسابي شمال غرب دير مقرن بوادي بردى بريف دمشق

محمّد جابر

“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يسيطر على مرتفع ضهر المسابي شمال غرب دير مقرن بوادي بردى بريف دمشق

 

تعليقات الفيسبوك