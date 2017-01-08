الجراح لـ”المستقبل”: اذا كان هناك من مجال لتخفيض الاسعار في قطاع الاتصالات فسندرس الموضوع

محمّد جابر

الجراح لـ”المستقبل”: اذا كان هناك من مجال لتخفيض الاسعار في قطاع الاتصالات فسندرس الموضوع

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