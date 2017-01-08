الدفاع المدني: اخماد حريق داخل مبنى مهجور في تل الزعتر في الدكوانة

محمد عمر

الدفاع المدني: اخماد حريق داخل مبنى مهجور في تل الزعتر في الدكوانة

تعليقات الفيسبوك