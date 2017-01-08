الرياشي: على نقابة المحررين ان تضم جميع المحررين وتأمين صندوق تعاضد لهم وجميع حقوقهم، ولا سلطة لوزارة الإعلام على وسائل الإعلام ولكن الوزارة ستعمل لتأمين الرابط بين أصحاب المؤسسات العاملين فيها لحفظ حقوقهم.

أخبار متفرقة
- اللواءالرياشي: زيارتنا مع الرئيس عون الى السعودية تفاؤلية من جهة الموسم السياحي والدعم الإقتصادي والهبة المقدمة للجيش اللبناني.
- اللواءالرياشي: نأسف لوضع الإعلاميين المحزن والمخجل
- اللواء“داعش” يخطف 1200 إيزيدي وينقلهم إلى الموصل
- اللواءالرياشي: سنبذل كل جهدنا لدعم الصحافة الورقية التي لطالما كنا حريصين عليها.
- اللواءالرياشي: للأسف وضع الإعلاميين في لبنان محزن ومخجل ويستدعي الأمر معالجة النقابات أكثر وأكثر لتأمين كامل حقوقهم، ونعلم ان فرص العمل ضيقة في البلاد.
- اللواءوزير الإعلام ملحم الرياشي: بعد عودتي من السعودية سنعالج قضية المصروفين من النهار بالتعاون مع وزارة العمل، ولن نقبل ان تضيع حقوق الإعلاميين بالرغم من مرور الوسيلة الإعلامية بتعثّر مالي.
- اللواءتوقيف فلسطيني في بر الياس – شتورا بجرم السرقة
- اللواءتوقف الهدنة في قرى وادي بردى في ريف دمشق وبدء الأعمال العسكرية
- اللواءالموسوي: الانتخابات النيابية يجب أن تتم في موعدها
- اللواءالراعي: نرجو من العهد أن يبحث عن ذوي الكفاءة والنزاهة للتعاون معهم