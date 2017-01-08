الرياشي: على نقابة المحررين ان تضم جميع المحررين وتأمين صندوق تعاضد لهم وجميع حقوقهم، ولا سلطة لوزارة الإعلام على وسائل الإعلام ولكن الوزارة ستعمل لتأمين الرابط بين أصحاب المؤسسات العاملين فيها لحفظ حقوقهم.

موقع اللواء

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