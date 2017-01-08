الرياشي: للأسف وضع الإعلاميين في لبنان محزن ومخجل ويستدعي الأمر معالجة النقابات أكثر وأكثر لتأمين كامل حقوقهم، ونعلم ان فرص العمل ضيقة في البلاد.

موقع اللواء

تعليقات الفيسبوك