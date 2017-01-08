القوى اليسارية تعتصم في كفررمان رفضا لقرار البلدية باقفال محال الخمور

محمد عمر

القوى اليسارية تعتصم في كفررمان رفضا لقرار البلدية باقفال محال الخمور

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