النائب الفرنسي تييري مارياني لـ”الميادين”: الأسد أكد أنه مستعد للمصالحة مع من يريد السلام باستثناء النصرة و”داعش”.

محمّد جابر

النائب الفرنسي تييري مارياني لـ”الميادين”: الأسد أكد أنه مستعد للمصالحة مع من يريد السلام باستثناء النصرة و”داعش”.

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