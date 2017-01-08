جنبلاط عبر تويتر: لا يا ممثل العلوج في الوزارة ان مكونا اساسيا وتاريخيا من لبنان لا يمحى بشخطة قلم في مزايدات النسبية

محمد عمر

جنبلاط عبر تويتر: لا يا ممثل العلوج في الوزارة ان مكونا اساسيا وتاريخيا من لبنان لا يمحى بشخطة قلم في مزايدات النسبية

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