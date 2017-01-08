رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يصل إلى موقع عملية الدهس ويقوم بتفقده

محمّد جابر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يصل إلى موقع عملية الدهس ويقوم بتفقده

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