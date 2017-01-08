رئيس وزراء تركيا: على أنقره وبغداد تجاوز العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون الاقتصادي.

محمّد جابر

رئيس وزراء تركيا: على أنقره وبغداد تجاوز العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون الاقتصادي.

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