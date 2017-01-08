“قوى الأمن”: ضبط سيارة دون تسجيل وتحمل لوحة مزورة من قبل حاجز التويتي وتوقيف السائق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

محمّد جابر

“قوى الأمن”: ضبط سيارة دون تسجيل وتحمل لوحة مزورة من قبل حاجز التويتي وتوقيف السائق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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