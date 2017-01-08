قوى الامن: توقيف ع. ع.(1971) في عين الدلب – برج البراجنة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرائم سرقة وبحقه 6 أحكام ومذكرات إلقاء قبض

موقع اللواء

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