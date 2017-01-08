كنعان: اثبتنا عن استقلالية منذ تولي العماد عون الرئاسة من خطاب القسم وما تلاه من عدم استفراد احد ما يفتح الباب على كل شيء وفق المصلحة الوطنية

موقع اللواء

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