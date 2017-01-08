مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل والد وشقيق منفذ عملية الدهس في القدس.

محمّد جابر

مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل والد وشقيق منفذ عملية الدهس في القدس.

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