وزير الإعلام ملحم الرياشي: بعد عودتي من السعودية سنعالج قضية المصروفين من النهار بالتعاون مع وزارة العمل، ولن نقبل ان تضيع حقوق الإعلاميين بالرغم من مرور الوسيلة الإعلامية بتعثّر مالي.

موقع اللواء

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