وسائل إعلام أمريكية: مطلق النار في مطار فلوريدا قد يواجه عقوبة الإعدام

أخبار متفرقة
- حول العالملبنان يتصدر قائمة أعلى دول العالم من حيث النمو السكاني
- اللواءالموت يغيب سواريز “أب الديمقراطية البرتغالية”
- اللواءوزير الاعلام ملحم الياشي الرياشي : زيارة الرئيس عون الى السعودية هي زيارة ايجابية وستعزز العلاقة بين البلدين.
- اللواءكنعان: اثبتنا عن استقلالية منذ تولي العماد عون الرئاسة من خطاب القسم وما تلاه من عدم استفراد احد ما يفتح الباب على كل شيء وفق المصلحة الوطنية
- اللواءكنعان : فخورون بالقدرة على الجمع داخلياً وتحييد لبنان عن انعكاسات وسلبيات الصراعات الإقليمية
- لايف ستايلالإنعاش الفوري للقلب يضاعف احتمالات النجاة من الموت
- اللواءمخابرات الجيش تلقي القبض على اللبناني حسن الحجيري في محلة وادي عطا في عرسال للاشتباه بانتمائه لداعش
- اللواء قوى الأمن: توقيف 103 مطلوباً بتاريخ 2017/01/07 بجرائم مختلفة
- اللواءقوى الامن الداخلي: ضبط 931 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2017/01/07
- اللواءارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدينة الصدر إلى 12 قتيلا و50 جريحا