وسائل إعلام إسرائيلية: رفسنجاني كان عدواً لدوداً لإسرائيل ومسؤولاً عن بناء البرنامج النووي.

محمّد جابر

وسائل إعلام إسرائيلية: رفسنجاني كان عدواً لدوداً لإسرائيل ومسؤولاً عن بناء البرنامج النووي.

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