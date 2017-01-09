ابي نصر : بلد مديون بـ70 مليار دولار أجّل 4 سنوات استخراج النفط ومنذ 3 سنوات ومراسيم النفط جاهزة فأين الصفقة في اقرارها الآن؟

محمد عمر

ابي نصر : بلد مديون بـ70 مليار دولار أجّل 4 سنوات استخراج النفط ومنذ 3 سنوات ومراسيم النفط جاهزة فأين الصفقة في اقرارها الآن؟

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