التحكم المروري: بتنسيقنا مع مفرزة سير الجديدة ووزارة الاشغال تم اعادة تنظيم البلوكات الاسمنتية على اوتوستراد جل الديب

محمّد جابر

التحكم المروري: بتنسيقنا مع مفرزة سير الجديدة ووزارة الاشغال تم اعادة تنظيم البلوكات الاسمنتية على اوتوستراد جل الديب

تعليقات الفيسبوك