“التحكم المروري”: طريق ترشيش زحلة مقطوعة حالياً أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج

محمّد جابر

“التحكم المروري”: طريق ترشيش زحلة مقطوعة حالياً أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج

 

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