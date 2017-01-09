الجيش: إحالة السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بـ”خالد الزميل” على القضاء المختص لانتمائه إلى “داعش” في جرد عرسال

محمّد جابر

الجيش: إحالة السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بـ”خالد الزميل” على القضاء المختص لانتمائه إلى “داعش” في جرد عرسال

 

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