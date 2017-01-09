الخارجية الأميركية: القوات العراقية حررت مجمع مستشفى السلام وتقترب من ضفاف دجلة ودفاعات تنظيم داعش تبعث بدلالات على إنهياره

محمّد جابر

الخارجية الأميركية: القوات العراقية حررت مجمع مستشفى السلام وتقترب من ضفاف دجلة ودفاعات تنظيم داعش تبعث بدلالات على إنهياره

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