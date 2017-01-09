الدفاع المدني: سحب عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج على الطريق العام الممتد من بسكنتا الى صنين

محمّد جابر

الدفاع المدني: سحب عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج على الطريق العام الممتد من بسكنتا الى صنين

 

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