الدفاع المدني: فتح طريق بعبدات – المروج وسحب سيارات بسبب تراكم الثلوج

محمّد جابر

الدفاع المدني: فتح طريق بعبدات – المروج وسحب سيارات بسبب تراكم الثلوج

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