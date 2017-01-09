الرئيس عون والوفد المرافق يغادرون في هذه الأثناء إلى المملكة العربية السعودية في أول رحلة رئاسية

دلال ديب

الرئيس عون والوفد المرافق يغادرون في هذه الأثناء إلى المملكة العربية السعودية في أول رحلة رئاسية

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