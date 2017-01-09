الكرملين: سيتم العمل على تحديد موعد للقاء بين بوتين وترامب بعد مراسم التنصيب

دلال ديب

الكرملين: سيتم العمل على تحديد موعد للقاء بين بوتين وترامب بعد مراسم التنصيب

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