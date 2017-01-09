المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست : سلوك الإيرانيين بالمياه الدولية غير مقبول ويؤدي لتصعيد التوتر

محمد عمر

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست : سلوك الإيرانيين بالمياه الدولية غير مقبول ويؤدي لتصعيد التوتر

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