الكرملين: اتهامات أميركا لروسيا أشبه بمطاردة أشباح

محمّد جابر

المتحدث باسم “الكرملين” ديمتري بيسكوف يصف اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بشأن الهجمات الإلكترونية، بأنه يشبه “مطاردة أشباح”.

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