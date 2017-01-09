باكستان تجري أول تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ موجه من غواصة في البحر

محمّد جابر

باكستان تجري أول تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ موجه من غواصة في البحر

 

تعليقات الفيسبوك