بدء جنازة المطران هيلاريون كبوجي في كنيسة سيدة البشارة البطريركية في الربوة بحضور الوزير جريصاتي ممثلًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك