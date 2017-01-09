تقرير الكويت حول حقوق الإنسان:

شهدت اجتماعات مناقشة تقرير الكويت حول حقوق الانسان أمس بمقر الجامعة العربية تنديدا بالانتهاكات الاسرائيلية باﻷراضي الفلسطينية ودعوات لضرورة تدخل اﻷمم المتحدة لوضع حد لها باعتبارها اﻷسوأ على مستوى العالم منذ عام 1948كما أدانت قانون الكنيست للتسوية وقانون الكونغرس اﻷميركي المعروف بـ«جاستا» للملاحقة والابتزاز.

حضر الاجتماع نائب الأمين العام للجامعة ورئيس البرلمان العربي ومساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وكانت لجنة حقوق الانسان العربية قد عقدت اجتماعها الذي يستغرق يومين برئاسة هادي اليامي الذي أكد في مستهل أعمالها إن تعزيز واحترام حقوق الإنسان يُعدان مقياسا لمدى تقدم ورقي الدول الأعضاء وقدرتها على «أنسنة» تعاملاتها الداخلية والدولية.

وقال إن ما يميز التجربة الكويتية أن لها تاريخ من الديمقراطية ترسخ عبر الأداء المؤسسي للحكومة والبرلمان والجهاز القضائي المشهود له بالكفاءة، والصحافة والإعلام، والنشاط والحيوية التي يتميز بها المجتمع الكويتي، والحركة النشطة للمجتمع المدني وهو ما انعكس في تلقي اللجنة عددا من التقارير الموازية التي شكلت مصدرا إضافيا للمعلومات فضلا عن الإرادة السياسية التي تقف خلف ما تحقق من إنجازات مما يمكن معه اعتبار الكويت من التجارب العربية المشهودة لها بالنجاح ومع ذلك لا حد للكمال في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس وفد الكويت السفير جمال الغنيم مندوبها الدائم في نيويورك أن الكويت تتعهد بدعم مهمة اللجنة العربية وهي أول من تبنت صندوق للتنمية الذي يقدم الدعم لعمليات التنمية بمختلف دول العالم واحتضنت القمة الاقتصادية والمؤتمرات الداعمة لشعب سوريا ونوه بتكريم اﻷمم المتحدة ﻷميرها الشيخ صباح اﻷحمد الصباح وإسباغها صفة أمير الانسانية عليه. وأكد اهتمام الكويت بدعم مهمة اللجنة العربية وانجاحها في مجال تعزيز حقوق الانسان علي المستويين المحلي والعربي.

من جهته دعا السفير أحمد بن حلي الذي تحدث نيابة عن الامين العام الدول التي لم تنضم الى الميثاق أن تبادر بهذه الخطوة وإن كانت لديها ملاحظات فلتتقدم بها ﻷننا حريصون على انضواء كل الدول تحت هذه المنظومة، خاصة في ظل ما شهدته منطقتنا من تحسن.

كما نثمن دور وجهود الكويت في المجال الانساني وتخفيفها المعاناة عن أشقائها في كل مكان.

ودعا رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان أمجد شموط الدول التي لم تنضم الى الميثاق سرعة اتخاذ هذه الخطوة وكذا بقية الدول اﻷعضاء الى تقديم تقاريرها ، كما حث على اجراء تعديلات على الميثاق بحيث تقبل اللجنة الشكاوى من اﻷفراد والمؤسسات.