حرب: واثق من أن وزير الإتصالات الجديد جمال الجراح سيعمل على تلبية حاجات الناس من خلال متابعة الخطط والمشاريع المقررة

أخبار متفرقة
- بيئة وبلدياتالعاصفة شلت حركة الملاحة في ميناء صور وتسببت بإنقطاع الكهرباء
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث انزلاق دراجة نارية على جسر فؤاد شهاب -جونية
- اللواءالكرملين: سيتم العمل على تحديد موعد للقاء بين بوتين وترامب بعد مراسم التنصيب
- سياسةحرب: مطالب سكر خطك تتطابق مع سياستي وأثق بان وزير الإتصالات الجديد سيعمل على تلبية حاجات الناس
- عربياتمن هو “طبيب داعش” السفاح الذي سقط بضربة جوية؟
- اللواءانزلاق حافلة طلاب في بقرصونا في الضنية واصطدامها بحائط من دون تسجيل اي اصابة
- دولياتالصين احتجت على لقاء رئيسة تايوان مع السناتور الاميركي تيد كروز
- لبنانجنبلاط أبرق معزياً بسواريز ورفسنجاني
- منوعاتبالفيديو : لحظة انفجار نيزك في سماء روسيا!
- اللواءجعجع: لقد نقلنا الوضع في البلد من مكان سيء الى مكان أفضل يصلح أن يكون انطلاقة ليتحول الوضع ممتازا وجيدا جدا