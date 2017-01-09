عناصر من الدفاع المدني تعمل على انقاذ مواطنين كانت قد حاصرتهم الثلوج على طريق عام كفرمشكي

دلال ديب

عناصر من الدفاع المدني تعمل على انقاذ مواطنين كانت قد حاصرتهم الثلوج على طريق عام كفرمشكي

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