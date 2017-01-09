عناصر من وزارة الاشغال والصليب الاحمر اللبناني تمكنت من انقاذ سيارة محملة بالخبز كانت في طريقها من حاصبيا الى شبعا وحوصرت بالثلوج

محمد عمر

عناصر من وزارة الاشغال والصليب الاحمر اللبناني تمكنت من انقاذ سيارة محملة بالخبز كانت في طريقها من حاصبيا الى شبعا وحوصرت بالثلوج

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