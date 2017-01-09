فوائد خليط القرفة والعسل لصحتك لا غنى عنه

يعتبر القرفة والعسل مكونان أساسيان في كل مطبخ لكن الكثيرون منا لا يعرف فوائد خليط القرفة والعسل الكثيرة والمتنوعة وعند استخدام العسل والقرفة معًا لابد من الإهتمام بالجودة لذا اختر العسل الخام العضوي والقرفة العضوية وفضلا عن الاستخدمات التقليدية لهما يمكنك استخدامها كبديل للمبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الأخرى والاستخدامات الأخرى لانزيم العسل

وفي هذا المقال سنعرض لكم فوائد خليط العسل والقرفة

1- الوقاية من مرض السرطان

أحد أهم الفوائد للعسل والقرفة هى كونهما يعملان على وقاية الجسم ضد مرض السرطان , ورغم أنه لا توجد أبحاث عن خليط العسل والقرفة معً افي هذا المجال إلا أن الدراسات التي أجريت على كل منهما على حده كانت مشجعة و واعدة

فقد تم وصف القرفة بمفردها على أنها مقاومة للسرطان كما تم إدراج العسل كأحد الأطعمة التي تساعد في محاربة السرطان وعند استخدام مزيج القرفة والعسل فإنك تجني فوائد مضاعة .

ومن الجدير بالذكر أن النتائج طويلة المدى للقرفة والعسل لن تظهر بين عشية وضحاها لكن تظهر مع الاستخدام اليومي ولمدة طويلة .

القرفة والعسل كثنائي لا يستطيعان منع مرض السرطان بمفردهما , لكن مع استخدامهم مع الأطعمة الأخرى المقاومة للسرطان وإدخالهم في النظام الغذائي اليومي فإنهما يعملان على وقاية الجسم من السرطان .

2- المساعدة في إنقاص الوزن

عند خلط العسل والقرفة معًا بحيث تكون كمية العسل ضعف كمية القرفة فإنهما يساعدان في عملية إنقاص الوزن ويرجع ذلك إلى أن القرفة تساعد في عملية التمثيل الغذائي كما يحتوي العسل على أنزيمات تساعد في عملية الهضم وعند استخدامهما معًا فإنهما يساعدان على زيادة معدل التمثيل الغذائي ورفع كفاءة عملية الهضم وبالتالي يساعدان في خسارة الوزن .

يمكنك تناول خليط العسل والقرفة وقتما شئت لكن من الأفضل تناوله في الصباح على معدة فارغة كي تبدأ يومك بطريقة صحيحة أو قبل الذهاب للنوم للتغلب على عادة الأكل ليلا

يعمل خليط العسل والقرفة داخل الجسم بعدة طرق للمساعدة في إنقاص الوزن عند تناوله في الصباح أو قبل النوم .

3- تخفيض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم قد يكون مقدمة لمشاكل أكثراخطورة في القلب لذا فمن الضروري إبقاء معدلات ضغط الدم في مستواها الطبيعي وخليط القرفة والعسل يعملان على تخفيض ضغط الدم المرتفع

وقد تبين أن العسل يساعد في منع ضغط الدم من الوصول إلى مستويات عالية كما تعمل القرفة على خفض ضغط الدم عندما تستخدم بالكميات المطلوبة وعند مزج الاثنان معًا فأنك تحصل على فوائدهما الوقائية والفورية في تخفيض ضغط الدم .

استخدام العسل والقرفة معًا بجانب الأطعمة الأخرى المخفضة لضغط الدم يساعد في علاج هذه المشكلة طبيعيًا وتقليل استخدام الأدوية لكن يجب استشارة طبيبك لمعرفة الأفضل لك خاصة عندما يتعلق الأمر بمشكلة صحية هامة مثل ارتفاع ضغط الدم

استعمل مزيج العسل والقرفة كمخفضات للضغط ضمن الخطة العلاجية المتبعة في علاج ضغط الدم المرتفع .

4- محاربة حب الشباب

محاربة حب الشباب من الاستخدامات الهامة لخليط القرفة والعسل وللحصول على ذلك حضر المزيج بحيث تكون كمية العسل تساوي ثلاث أضعاف كمية القرفة وضعه على وجهك في الليل واتركه حتى الصباح للحصول على نتائج ملحوظة .

للعسل والقرفة خواص مضادة للبكتيريا وهى السبب الرئيسي لحب الشباب لذا فإنهما يعملان على إزالة حب الشباب وحماية البشرة طوال الليل .

تعتبر هذه الطريقة من أفضل أسالبب معالجة حب الشباب لكونها تعتمد على مواد طبيعية بعكس مستحضرات علاج حب الشباب المحتوية على مواد كيميائية قد تسبب الحساسية وتكون قاسبة على البشرة قد يتطلب الأمر استخدام القرفة والعسل لمدة أطول لكن الأمر يستحق المعاناة استخدام معجون العسل والقرفة لعده أيام و وضعه من الليل حتى الصباح يساعدك على التخلص من الحبوب .

5- تقوية جهاز المناعة

يعمل العسل والليمون على تعزيز جهاز المناعة , وبالتالي الوقاية من كثير من الأمراض وتجنب الإصابة بالأمراض التي تهدد حياتك لاحقًا

وبشكل عام ينبغي عليك معرفة أن البرتقال وسائر الأطعمة الأخرى المحتوية على فيتامين سي لها دورًا كبيرًا في تقوية جهاز المناعة لكن ما لا تعرفه أن العسل والقرفة أيضًا يقومون بنفس الدور فالعسل يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد جهاز المناعة في القيام بدوره وعند خلطه بالقرفة ذات الخواص المضادة للبكتيريا فإن الفائدة تتضاعف , وتعمل القرفة على مساعدة جهاز المناعة عن طريق مقاومة العدوى مثل الفيروسات ونزلات البرد الشائعة .

تناول العسل والقرفة معًا يوميًا يحسن من أداء جهاز المناعة حيث يعمل الاثنان جنبًا إلى جنب لتعزيز دفاعات الجسم وبالتالي الحفاظ على صحة أفضل .

6- علاج اضطرابات المعدة

العسل والقرفة يساعدان في علاج الكثير من مشاكل الهضم ومنها عسر الهضم لكن يمكننا اعتباره علاجًا فعالا للمغص والشعور بعدم الراحة في المقام الأول. وأكثر الاستخدامات شيوعًا هى علاج آلام المعدة بشرب كوب من الماء الدافئ المخلوط بالعسل والقرفة وتشير النتائج إلى تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الاضطراب .

فالقرفة تساعد على هضم الأطعمة التي تسبب اضطراب الجهاز الهضمي كما تقضي على البكتيريا الضارة التي من الممكن أن تكون أساس المشكلة أما العسل بخواصه المضادة للأكسدة فيساعد جهازك الهضمي بفضل خواصه المقاومة للالتهاب . يعمل مزيج العسل والقرفة على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل المعدة وأعراض اضطرابها .

7- تخفيف آلام المفاصل

لا يوجد علاج قاطع لالتهاب المفاصل بعد , لكن يمكننا تخفيف الآلام الناجمة عنه واستخدام مزيج العسل والقرفة أحد هذه الوسائل لكن لا تتوقع حدوث تحسن ملحوظ بعد عدة أيام بل تبدأ النتائج في الظهور مع استخدام المزيج بانتظام .

لا توجد معلومات طبية كثيرة تدعم فوائد القرفة في علاج إلتهاب المفاصل لكنها اسُتخدمت منذ آلاف السنوات واكتسبت شهرتها في تخفيف التهاب المفاصل نظرًا لكونها مضادة للالتهابات . وفي حين أن العسل والقرفة لا يعتبران علاجًا لآلام المفاصل إلا أنه عند استخدامهم مع نظام غذائي مناسب لالتهاب المفاصل بجانب المكملات الغذائية الأخري فإنها تشكل خطة متكاملة لتخفيف الألم وزيادة مرونة وحركة المفاصل .

يمكنك إضافة القليل من خل التفاح إلى العسل والقرفة للمساعدة على تخفيف آلام المفاصل .

8- يمنع أمراض القلب

استخدام العسل والقرفة بانتظام طريقة فعالة لمنع الإصابة بأمراض القلب بسبب الخواص المضادة للأكسدة في العسل فإنها تمنع التأكسد الذي تسببه الجزئيات الحرة في الجسم .

لذا فمن الضروري جدًا تناول الأطعمة المختلفة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الطازجة والخضروات التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة وحيوية ومكافحة أمراض القلب .

والقرفة تعمل كمضاد للالتهابات وتحافظ على سلامة الدورة الدموية بالجسم وعند استخدامها بشكل منتظم فإنها تعمل على الوقاية من أمراض القلب .

إذا كنت لا تريد الاعتماد فقط على العسل والقرفة في مكافحة أمراض القلب يمكنك اعتبارهما جزء من منظومة صحية متكاملة ثشمل نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

استخدام العسل والقرفة بانتظام يزود جسمك بمضادات الأكسدة التي تعمل على ازدهار صحتك .

9- رفع مستويات الطاقة

استخدام العسل والقرفة معًا يمدك بالطاقة اللازمة لمواصلة يومك فالعسل يعتبر أحد مصادر الطاقة الطبيعية فهو يعمل بمفرده كوقود للجسم يستمر لساعات وبإضافة القرفة للعسل فإنك تحصل على مكون مولد للطاقة . والقرفة ذات فوائد مهمة للدورة الدموية بالجسم مما يعطيك شعورًا بالحماس والطاقة وبخلطه مع العسل الغني بسكر الفراكتوز الطبيعي فإن الجسم يستطيع حرقه لأداء المهام المختلفة طوال اليوم .

استخدم العسل والقرفة كمشروب طبيعي للطاقة لا يسبب تلك الآثار الجانبية كما في المشروبات المحتوية على كافيين .

10- يعمل كطارد للغازات

يمكنك استخدام القرفة والعسل كاجراء وقائي قبل تناول الأطعمة التي تسبب لك الانتفاخ والغازات أما إذا نسيت تناوله قبل الطعام وشعرت بوجود الغازات فيمكنك تناوله بعد الأكل وسوف يعمل لكن بدرجة أقل . ويرجع السبب في ذلك إلى أن مزيج العسل والقرفة سهل الهضم في المعدة والتحلل إلى عناصره الغذائية بالتالي فلن يزيد من سوء الهضم وهو علاج طبيعي وفعال لطرد الغازات أفضل من العقارات الطبية المخصصة لنفس الغرض .

لا تحتاج إلى تناول الكثير من خليط العسل والقرفة للقضاء على الغازات بل على العكس تمامًا فاستخدام كمية كبيرة من القرفة قد يزيد المشكلة سوءًا استخدم القليل من العسل للمساعدة على ذوبان القرفة فقط

استخدم مزيج العسل والقرفة للمساعدة على معادلة الغازات في أمعاءك فهو خيار أفضل من اتباع الوصفات الطبية .

11- علاج مشاكل البشرة والجلد

يستخدم العسل والقرفة على نطاق واسع في علاج مشاكل البشرة والجلد نظرًا لتأثيرهما المهدئ والملطف للبشرة كما يعمل العسل كمرهم طبيعي لحماية الجلد وعلاجه. الخواص المضادة للبكتيريا في العسل بالإضافة إلى لزوجته تجعله خيارًا عظيمًا لعلاج مشاكل الجلد فمن السهل وضعه والاحتفاظ به علي أي منطقة من الجلد. أما القرفة فلا توضع مباشرة على الجلد لأنها قد تسبب الحساسية وتهيج الجلد لكن عند خلطها بالعسل فإنك تجني فوائدها فقط وتحافظ على البشرة في نفس الوقت .

استخدم العسل والقرفة مباشرة على البشرة لعلاج أي مشاكل لتحصل على إحساس فوري بالتهدئة وتقليل الإحمرار والالتهاب .

12- علاج طبيعي لنزلات البرد

إذا كنت ممن يفضلون الطرق الطبيعية لمكافحة والوقاية من نزلات البرد فعليك بالعسل والقرفة تناول العسل بشكل يومي يساعد جهازك المناعي في تجنب الإصابة بنزلات البرد ويمكنك الاستمرار في هذه الوصفة طوال العام أو فقط خلال موسم البرد حيث تكثر الإصابة به . القرفة سوف تساعد في علاج أعراض لبرد إذا أُصبت به بالفعل أما العسل فهو مضاد للأكسدة فيعمل على سرعة التعافي والعودة لحالتك الطبيعية بأسرع وقت ممكن و إتباع هذه الوصفة يُعد خيار أفضل من استعمال الوصفات الطبية لعلاج نزلات البرد والتى لا تعمل في أحيان وتزيد من سوء الأمر أحيانًا أخرى .

استخدام خليط العسل والقرفة يقيك من الإصابة بنزلات البرد ويعمل على سرعة شفاءك حين تصاب بها بالفعل .

13- علاج مشاكل المثانة

وقد استخدمت القرفة بمفردها كعلاج فعال لعدوى المثانة فقد أُثبت علميًا قدرة القرفة على قتل البكتيريا المسببة لأغلب أنواع عدوى المثانة . لكن بالطبع لا تفيد في حالات الإصابة الفيروسية للمثانة التى تحدث بسبب فيروس وليس بكتيريا حيث أنه لم يتبين بعد إذا كانت القرفة تستطيع مقاومة الفيروسات.