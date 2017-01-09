قاسم هاشم للـ”ال بي سي”: من مصلحة العهد ان تجرى الانتخابات على قانون جديد لكن اذا لم نتمكن من انجازه دعوة الهيئات الناخبة ستكون على قانون الستين

لميا جردلي

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