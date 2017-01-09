قوى الأمن: إعادة فتح الطريق بين حاجز ضهر البيدر وجسر النملية بعدما كانت قد أقفلت مؤقتاً بسبب رفع السيارات المنزلقة جراء الثلوج

لميا جردلي

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