مجهولون اطلقوا النار باتجاه منزل المدعو “ابو عثمان مرعب” وهو مسؤول في جند الله في منطقة القبة من دون وقوع اصابات

محمد عمر

مجهولون اطلقوا النار باتجاه منزل المدعو “ابو عثمان مرعب” وهو مسؤول في جند الله في منطقة القبة من دون وقوع اصابات

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