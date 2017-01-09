محفوض عبر “تويتر”: لا يظنّن أحد أن ضمور التنظيم الاداري لفريق 14آذار يعني ضمور للحالة السيادية في لبنان ومقبلون حتما على حركة سيادية بغض النظر عن المسمّيات.

محمّد جابر

محفوض عبر “تويتر”: لا يظنّن أحد أن ضمور التنظيم الاداري لفريق 14آذار يعني ضمور للحالة السيادية في لبنان ومقبلون حتما على حركة سيادية بغض النظر عن المسمّيات.

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