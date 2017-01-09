مفرزة استقصاء الشمال توقف كل من: ذ-ر(1991-فلسطيني) إ-ش(1972-لبناني) مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة-مخدرات-اطلاق نار

موقع اللواء

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