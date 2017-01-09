وصول الرئيس ميشال عون في هذه الاثناء الى المطار خلال زيارته للمملكة العربية السعودية

محمّد جابر

وصول الرئيس ميشال عون في هذه الاثناء الى المطار خلال زيارته للمملكة العربية السعودية

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