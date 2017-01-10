ألان عون للـ”او تي في”: هناك 3 أفكار يتم تداولها بشأن قانون الانتخاب ما يؤدي الى حدوث صدامات في الافكار عند طرح فكر

أخبار متفرقة
- اللواءأوباما لقناة إسرائيلية: لنرى إن كان نتنياهو سينام أفضل في عهد ترامب
- اللواءالصايغ: الكتائب والأحرار يرفضان كل هيمنة على السياسة في البلد
- اللواءحاصباني لـ”الجديد”: اي شخص بحاجة لمساعدة عليه الإتصال على الخط الساخن 1214 وسيلقى المساعدة المطلوبة.
- اللواءسرقة منزل في محلة وادي الغميق بريتال
- اللواءالخارجية الروسية: لافروف يبحث مع وزير الخارجية التركي الهدنة في سوريا
- اللواءالامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة سلم اشرف هيثم حمد الى استخبارات الجيش لاعترافه بان #داعش كلفه بالقاء عبوة على مركز لفتح
- اللواءالحجار: رئيس الجمهورية يحاول تصحيح الخلل الحاصل مع السعودية
- اللواءوزير الطاقة سللـ OTV: توصلنا الى نقاط مشتركة مع وزارة المال لتسهيل عمل هيئة ادارة قطاع البترول وتعيز الشفافية
- اللواءالجبير وعد بزيارة سيقوم بها قريبا الى بيروت وبتعيين سفير للملكة في لبنان
- اللواءال بي سي: مصادر الوفد اللبناني تنفي ما تم تداوله عن انهاء السعودية تجميد المساعدة العسكرية