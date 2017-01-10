اجتماع في السعودية بين الوزراء علي حسن خليل نهاد المشنوق وجبران باسيل لمناقشة قانون الانتخابات

دلال ديب

اجتماع في السعودية بين الوزراء علي حسن خليل نهاد المشنوق وجبران باسيل لمناقشة قانون الانتخابات

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