اصابة حاكم قندهار بانفجار استهدفه

زينة أرزوني

وسائل اعلام افغانية: اصابة حاكم قندهار جراء انفجار وقع اثناء اجتماعه مع ديبلوماسي اماراتي

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