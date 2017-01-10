الأركان الروسية: قاذفة أميركية قتلت 20 مدنيا في إدلب 3 كانون الثاني خلال غارة لم يتم إبلاغنا بها مسبقاً

دلال ديب

الأركان الروسية: قاذفة أميركية قتلت 20 مدنيا في إدلب 3 كانون الثاني خلال غارة لم يتم إبلاغنا بها مسبقاً

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