الامن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة سلم اشرف هيثم حمد الى استخبارات الجيش لاعترافه بان #داعش كلفه بالقاء عبوة على مركز لفتح

موقع اللواء

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