البرلمان التركي يوافق على مناقشة تعديل دستوري للانتقال للنظام الرئاسي

دلال ديب

البرلمان التركي يوافق على مناقشة تعديل دستوري للانتقال للنظام الرئاسي

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