التحكم المروري: تحويل السير من شارع سبيرز الحمرا باتجاه جسر الرينغ بسبب العمل على رفع جرافة معطلة داخل نفق زقاق البلاط

دلال ديب

التحكم المروري: تحويل السير من شارع سبيرز الحمرا باتجاه جسر الرينغ بسبب العمل على رفع جرافة معطلة داخل نفق زقاق البلاط

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