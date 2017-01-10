التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية عند مدخل نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري سبب بازدحام مروري في المحلة

لميا جردلي

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