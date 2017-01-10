التقى نقابات الجنوب وتفقّد «روضة البهاء»

زار أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي» في مقره بصيدا، وعقد لقاءً مطوّلاً مع رئيس الاتحاد عبد اللطيف الترياقي وأعضاء المجلس التنفيذي بحضور جمع من النقابيين. ورافق الحريري منسّق عام «تيار المستقبل» في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضوي مكتب المنسقية رمزي مرجان ومحي الدين النوام وبحضور عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي.

واطلع الحريري من ترياقي والنقابيين على أبرز القضايا المطلبية والعمالية التي يعمل الاتحاد على متابعتها وأجواء لقائهم الأخير مع وزير العمل محمد كبارة.

وأشار ترياقي إلى أنّ «لدى اتحاد الجنوب ملاحظات على قانون العمل الذي اعتبره مجحفا انسانيا بحق العمال والمستخدمين».

من جهته، أكد الحريري «ضرورة وجود لائحة بالأولويات التي يمكن إنجازها في عمر هذه الحكومة، وبالنسبة للوضع العام العمالي لا شك أن كثيرا من القوانين الموجودة في البلد ما زالت قاصرة ولم تعد تواكب تغيير وتطور الواقع على الأرض، وبالنسبة للحركة المطلبية يجب ان يكون هناك دائما طرح لما هو مطلوب ولما هو ممكن لنصل الى مكان وسط في اي تفاوض مع الدولة».

وسبق الاجتماع، وفي مقر الاتحاد ايضا، لقاء للحريري مع وفد من مياومي مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي بحضور الترياقي وحمود والنوام حيث اطلع منهم على حصيلة تحركهم الأخير وتسلم مذكرة بمطالبهم، واعداً بمتابعتها.

روضة البهاء

وكان الحريري قد زار روضة البهاء التابعة لجمعية مكتبة أطفال صيدا الشعبية، حيث التقى رئيس الجمعية محمد قبرصلي بحضور نائب الرئيس محمود بعاصيري وامينة الصندوق هلا وهبي وعدد من اعضاء الهيئة.

وزار الحريري الفنان التشكيلي فؤاد الزيباوي في منزله بحي الزهور في حضور الفنان زاهر البزري ورمزي مرجان.

وظهراً استقبل الحريري في مجدليون مدير فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صيدا محمد خليفة بحضور الدكتور ناصر حمود ورمزي مرجان.

كما لبّى الحريري دعوة مختار الهلالية جو صليبا الى غداء تكريمي اقامه على شرفه في مطعم «شاتو روج» في الصالحية.